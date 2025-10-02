В Ташкенте прошел первый фестиваль «Мир искусств»





Фото: Александр Рюмин/ТАСС









События фестиваля проходили в течение пяти дней на разных площадках узбекской столицы.Организаторами масштабного проекта выступили Минкультуры России, власти Марий Эл и другие структуры.По информации телеграм-канала Центра кинофестивалей и международных программ, зрителями мероприятий стали свыше пяти тысяч человек.В афишу вошли концерты, балет и литературно-музыкальный спектакль, а также встреча с Кареном Шахназаровым.