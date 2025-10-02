В Ташкенте прошел первый фестиваль «Мир искусств»

В этом году фестиваль был посвящен теме «Искусственный интеллект в кинематографе».
Проект, существующий с 2010 года, дает талантливым молодым музыкантам уникальный шанс выступить на п...
На протяжении более двух десятилетий фестиваль объединяет на лучших концертных площадках столицы тыс...
Куприянов занимал пост главреда «Вечерней Москвы» с 2011 года.
Организаторами масштабного проекта, который длился пять дней, выступили Минкультуры России, власти М...
В этом году фестиваль был посвящен теме «Искусственный интеллект в кинематографе».
Проект, существующий с 2010 года, дает талантливым молодым музыкантам уникальный шанс выступить на п...
На протяжении более двух десятилетий фестиваль объединяет на лучших концертных площадках столицы тыс...
Куприянов занимал пост главреда «Вечерней Москвы» с 2011 года.
Организаторами масштабного проекта, который длился пять дней, выступили Минкультуры России, власти М...
Фильм не получил прокатного удостоверения в РФ.
Вечер пройдет в Академической капелле Санкт-Петербурга.
Торжественное открытие обновленного пространства 1 октября 2025 года прошло с участием крупных росси...
Картина стала триумфатором Международного молодежного кинофестиваля в Хургаде.
Откроет программу выставка «Шедевры искусства Казахстана» в Третьяковской галерее.
Театр готовит премьеры по пьесам Александра Островского, Михаила Рощина и ряда других известных драм...
Первая полностью цифровая сделка по «портфелю прав» была заключена на контент-маркете IPEX.
Гостей ждут книжная ярмарка, встречи с писателями, литературная экскурсия и сбор книг для сельских б...
В программу смотра войдут не только конкурсные и специальные показы, но и ретроспективы.
Событие станет первой оперной премьерой Севастопольского государственного театра оперы и балета для ...
Его откроет спектакль Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя «Преступление и наказани...
Проект будет представлен в Первой Московской галерее восточной живописи.
Изобразительное искусство — одна из граней таланта народного артиста.
К участию в конкурсе допускаются только те спектакли, премьера которых состоялась в период с 1 авгус...
Премьера спектакля Дмитрия Бикбаева «Москва.Сумерки» состоится 4 ноября.
02.10.2025