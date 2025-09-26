Россия впервые поучаствует в Eurasian Film Market

Россия впервые примет участие в крупнейшем кинорынке Центральной Азии — Eurasian Film Market, передает пресс-служба Роскино.





На объединенном стенде будет представлено 10 компаний с более чем 30 проектами, охватывающими весь спектр жанров: от драм и боевиков до анимации и документального кино.





«Вопрос об участии России в Eurasian Film Market поднимался в ходе моего визита в Республику Казахстан в мае текущего года, и я рада видеть, как эта инициатива воплощается в реальные шаги... Уверена, что участие российских компаний и проектов позволит не только укрепить профессиональные связи, но и откроет новые возможности для культурного обмена со всеми странами региона», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.





Среди ключевых проектов стенда — лидеры проката, такие как фэнтези «Финист. Первый богатырь» и детективный блокбастер «Красный шелк», а также ожидаемая премьера «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Будут представлены драмы («День рождения Сидни Люмета»), триллер («Вниз») и фильмы совместного производства, включая отмеченную наградами ленту «Ласточка» (Россия — Казахстан — Италия) и военную драму «Альпийская баллада» (Россия — Сербия).





Широко представлены анимация («Чебурашка 2», «Доктор Динозавров») и документальное кино.









Фото: Pixabay