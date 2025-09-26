В Петербурге пройдет вечер к 95-летию со дня рождения композитора Андрея Петрова

Юбилейный концерт в честь 95-летия со дня рождения народного артиста СССР Андрея Петрова пройдет в БКЗ «Октябрьский».



Гости вечера услышат избранные сочинения знаменитого композитора.





Художественный руководитель Фонда композитора Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова пояснила, что название мероприятия — «Ваш Андрей Петров» — отсылает к книге воспоминаний о мастере.





«Концерт „Ваш Андрей Петров“ повторяет название книги, в которой собраны воспоминания об Андрее Павловиче его выдающихся современников», — рассказала Петрова.





Программа вечера объединит разные жанры: оперу, песню, балет и музыку к кинофильмам. В концерте примут участие Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова, Театр балета Бориса Эйфмана, Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва, а также Музыкальный театр детей Марины Ланда. Солистами выступят Этери Бериашвили, Петр Мигунов, Дарья Росицкая и другие известные артисты.





Для гостей мероприятия в фойе концертного зала будет работать фотовыставка, рассказывающая о творческом пути Андрея Петрова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и городского комитета по культуре.





Фото: Pixabay







