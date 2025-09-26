В Петербурге пройдет Данте-фестиваль молодой режиссуры

В Большом театре кукол в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Крыша».





В рамках фестиваля семь молодых постановщиков представят свои версии эскизов по «Раю» Данте.





«На этот раз творческие команды объединились, чтобы вместе создать общее сценическое пространство „театра-рая“, которое зрители смогут исследовать вместе с участниками фестиваля. Проект опирается на дантовскую идею любви как движущей силы мироздания: театр оказывается раем, где все объединены общим поиском гармонии. Зрительский маршрут будет напоминать путешествие Данте по небесам», — рассказали организаторы.





«Рай» завершает трехчастный марафон Центра развития режиссуры БТК. Предыдущие этапы — «Ад» («Фундамент», 2023) и «Чистилище» («Стены», 2024) — прошли в течение двух сезонов. Этот беспрецедентный для кукольного театра проект поддержан городским комитетом по культуре.





Фото: Pixabay