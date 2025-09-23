В Русском музее открылась выставка работ Григория Гукасова

В Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открылась экспозиция современного художника Григория Гукасова «Мы от рода русского».



Выставка, посвященная истории России и ее народа, представляет творчество мастера, сохранившего связь с былинной стариной.





В экспозицию вошли более 40 живописных работ и эскизов. Среди них — две картины, переданные автором в дар Русскому музею: «Смерть дерева. Дрова» (2016) и «Смерть дерева. Крона» (2022). Произведения Гукасова, хранящиеся в музеях и частных коллекциях России, Европы, Китая и США, демонстрируют академическую школу, монументальность и тщательную проработку деталей.





Экспозиционный маршрут выстроен как погружение в разные пласты отечественной истории. Первый зал посвящен образу княгини Ольги, представленному в работах «Огненная. Княгиня Ольга» (2025) и «Крещение. Княгиня Ольга» (2025). Эти полотна, не претендуя на документальность, раскрывают драму и величие ключевых событий.





Далее зритель попадает в мир былинных богатырей, где можно увидеть как законченные картины, так и эскизы, например, к масштабному полотну «Рассвет» (2011–2021). Следующий раздел переносит в бурный XVIII век с его народными гуляньями и «стеночными боями», запечатленными в работах «Стенка на стенку» (2015–2017) и «Эх, хорошо!» (2010).





Особое место занимает тема Великой Отечественной войны. В картине «Победители» (2015–2021) Гукасов показывает не парад, а марш искалеченных, но полных достоинства ветеранов — подлинных хранителей истории.





Финальный зал обращен к теме юности и будущего через образы детей («Река юности», 2016) и молодых людей («Дикие яблочки», 2006). Эти работы, наполненные светом и надеждой, символизируют преемственность поколений.





Выставка продлится до 19 ноября 2025 года.





Фото: Анна Коробкова/пресс-служба Русского музея