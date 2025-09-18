Издательство «Музыка» передали России по суду

Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил обратить в государственную собственность издательство «Музыка», обладающее 150-летним архивом нотных изданий. Решение было оглашено в ходе заседания.





«Суд постановил иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство „Музыка“», — приводит ТАСС слова судьи Евгении Клипа.





Помимо самого издательства «Музыка», в доход РФ были обращены и другие активы, связанные с его генеральным директором, гражданином США Марком Зильберквитом: ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон».





Как установила Генпрокуратура, Зильберквит, возглавивший издательство в 2004 году и получивший право действовать от его имени без доверенности, инициировал процесс приватизации. При этом он скрыл, что руководствуется личными корыстными мотивами, хотя передача уникальной нотной библиотеки в частные руки была прямо запрещена Росимуществом.





Иск генпрокуратуры касался обращения в доход государства 10 849 обыкновенных именных акций АО «Издательство «Музыка», зарегистрированных на ООО «Издательство «Гамма-пресс», а также долей в уставном капитале связанных компаний, принадлежащих Марку Зильберквиту и его супруге.





Одна из фигурантов дела, Анастасия Юргенсон, выступившая в суде, категорически не согласилась с требованиями надзорного ведомства. По ее словам, «в ее действиях не было никакого нарушения антикоррупционного законодательства».





Фото: Pixabay