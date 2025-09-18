Объявлены имена участников Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

Объявлены победители отбора, которые примут участие в Лаборатории авторов и режиссеров фестиваля «Музыкальное сердце театра».



Организаторы отметили, что фестиваль не только поддерживает современные музыкальные спектакли, но и проводит программу «Большой дебют» для студентов и отдельный конкурс «Особый театр» для инклюзивных коллективов.





Основная программа пройдет с 14 по 24 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге. Кураторы Лаборатории — Ким Брейтбург и Светлана Горшкова. Итогом станет питчинг новых идей 24 ноября.



