Объявлены имена участников Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

18.09.2025
Объявлены победители отбора, которые примут участие в Лаборатории авторов и режиссеров фестиваля «Музыкальное сердце театра».
Организаторы отметили, что фестиваль не только поддерживает современные музыкальные спектакли, но и проводит программу «Большой дебют» для студентов и отдельный конкурс «Особый театр» для инклюзивных коллективов.
Основная программа пройдет с 14 по 24 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге. Кураторы Лаборатории — Ким Брейтбург и Светлана Горшкова. Итогом станет питчинг новых идей 24 ноября.
Среди отобранных проектов — мюзиклы «Королева ИИ», «В бой идут одни «старики», военная драма «Скрипка» и другие.
Экспертный совет особо отметил инклюзивный спектакль «Буратино и золотой ключик» студии «Сны Алисы». Его музыкальным наставником выступил народный артист РФ Алексей Рыбников, лауреат Гранд-премии фестиваля.
Фото предоставлено организатором