Театр Терезы Дуровой представит премьеру спектакля «Малахитовая шкатулка»

Московский Театр Терезы Дуровой 18 сентября откроет 33-й сезон премьерой музыкального спектакля «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Бажова.



Спектакль поставила художественный руководитель труппы Тереза Дурова.





«Режиссер Тереза Дурова обращается к уральскому фольклору, населенному колоритными персонажами и таинственными силами, и показывает ныне не сохранившийся дореволюционный уклад жизни народов Урала», — сообщили в пресс-службе театра.





Драматург Артем Абрамов соединил несколько ключевых сюжетов сборника в одну большую историю, сохранив архетипы героев. Главными персонажами остались Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Музыку, эклектичную по своей палитре, написал композитор Сергей Кондратьев.





Свою концепцию спектакля определила Тереза Дурова: «Урал конца XVIII века, о котором мы рассказываем, отличается от других регионов нашей огромной страны своим укладом жизни, поэтому и легенды там особенные. Тема столкновения человека и природы красной нитью проходит сквозь сказы Бажова и наш спектакль».





