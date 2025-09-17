Выступление ансамбля «Мелодия» откроет новый сезон в Музее Музыки

Торжественное открытие нового концертно-просветительского сезона в Российском национальном музее музыки запланировано на 19 сентября.



По информации пресс-службы музея, старт сезону даст концерт легендарного джазового ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна.





Мероприятие пройдет в Прокофьевском зале музея, где зрители услышат знаменитые мелодии из картин «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Джентльмены удачи» и «Покровские ворота», а также такие хиты, как «Караван» и «The Pink Panther».





Основатель коллектива, Георгий Гаранян (1934-2010), — выдающийся саксофонист, народный артист РФ, чье творческое наследие, включающее саундтреки к более чем 200 фильмам, стало золотым фондом отечественной культуры.