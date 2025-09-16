В Таллине со здания Русского театра убрали историческое название

Вывеску Русского театра демонтировали с фасада здания в центре Таллина.



Это произошло в связи с переименованием учреждения, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.





На месте старой таблички теперь размещена новая — с надписью «Театр Сюдалинна». Разрешение на ее установку было выдано отделом городского хозяйства Департамента муниципального имущества Таллина.





Решение о переименовании было принято ранее. Летом власти Эстонии объявили о переименовании Русского театра в Театр Сюдалинна. Тогда же министерство культуры республики объявило о сокращении финансирования на 15,5% в 2026 году.





Основанный в 1948 году, Театр Сюдалинна (ранее — Русский театр) остается единственным в балтийской республике профессиональным театром, который ставит спектакли на русском языке.