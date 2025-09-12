В Забайкалье стартует IV Фестиваль Олега Лундстрема

С 17 по 29 сентября в Чите и других населенных пунктах Забайкальского края пройдет IV Фестиваль Олега Лундстрема.



Как сообщил художественный руководитель фестиваля, скрипач и член Общественной палаты РФ Петр Лундстрем, зрителей ждут выступления народного артиста РФ Игоря Бутмана и народной артистки РФ Хиблы Герзмавы.





«В этом году Московский джазовый оркестр с Игорем Бутманом выступят с нашей выдающейся оперной дивой — народной артисткой России Хиблой Герзмавой. Для нас это большая радость, уважаемая Хибла впервые станет участником этого фестиваля», — анонсировал совместный концерт Петр Лундстрем.





Программа фестиваля объединит джаз, классическую музыку и театральное искусство. Мероприятия пройдут на более чем десяти площадках — от крупных залов Читы до городов и сёл региона. Среди участников также значатся пианист Александр Романовский, джазовая певица Мариам Мерабова, скрипач Петр Лундстрем и виолончелист Владимир Нор. Особым событием станет премьера оркестровой сюиты Сергея Казюлина по мотивам оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта», которую исполнит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.





Отдельное внимание уделяется международной образовательной программе.





«Мы приезжаем не только с концертами, мы оставляем знания. Занятия проходят не только с детьми, но и с педагогами, которые продолжают передавать знания дальше», — отметил Лундстрем.





Фото: Дмитрий Белицкий/АГН "Москва"







