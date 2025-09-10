Министры культуры России и Сербии обсудили совместные проекты

В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась встреча министров культуры России и Сербии.



Ольга Любимова и Никола Селакович обсудили планы по реализации совместных проектов, центральным из которых станут Дни духовной культуры в Сербии. Их проведение запланировано на начало октября силами Минкультуры России при поддержке МИД и Русской православной церкви.





Ольга Любимова охарактеризовала предстоящее событие как «уникальный проект, в рамках которого зарубежная публика получит возможность познакомиться с ведущими российскими музыкальными коллективами и солистами, а профессиональное творческое сообщество сможет обменяться опытом с российскими коллегами».



В программу войдут выступления ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Хора Сретенского монастыря, Квартета имени Валентина Берлинского, а также фотовыставка музея-заповедника «Кижи».





Также на встрече были затронуты вопросы проведения в Белграде в конце года VI Российско-Сербского культурного форума и «Дней Эрмитажа в Сербии». Отдельное внимание уделили кинематографу. Глава российского Минкультуры сообщила, что проект соглашения о совместном кинопроизводстве согласован, и этот документ «позволит вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень».





Кроме того, Ольга Любимова поблагодарила сербских коллег за поддержку Международного детского культурного форума и пригласила их принять участие во всемирно известном балетном конкурсе — «Олимпийских играх мира балета».





Фото: пресс-служба Минкультуры России