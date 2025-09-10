Артисты Луганской филармонии выступят на Сахалине

Артисты Луганской академической филармонии отправились на гастроли в Сахалинскую область. Поездка станет для коллектива первой в данном регионе, сообщает пресс-служба учреждения.





С 13 по 19 сентября музыканты и танцоры дадут концерты в Южно-Сахалинске, Аниве, Долинске, Холмске, Озерске и Корсакове.



В рамках тура свое творчество представят камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь», ансамбль танца «Рондо», вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо» и солисты музыкального лектория. Зрители увидят программу «Музыка души», уже получившую признание во многих регионах России.





«Благодаря поддержке Министерства культуры и Росконцерта учреждения культуры Донбасса получают возможность представлять свое творчество в разных уголках России, объединяя ценителей искусства в большое сообщество, — подчеркнула директор филармонии Вера Геций.





Организацией гастролей занимается Росконцерт в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ.





Фото: пресс-служба Луганской филармонии