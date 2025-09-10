Дни армейской культуры пройдут в рамках Форума объединенных культур

В Санкт-Петербурге с 10 по 15 сентября в рамках Форума объединенных культур состоятся Дни армейской культуры, сообщила пресс-служба мероприятия в своем официальном Telegram-канале.





Как отмечается в сообщении, в мероприятии примут участие ведущие творческие коллективы Министерства обороны РФ, включая Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, коллективы Ленинградского военного округа и Военно-морского флота, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений.





В программе запланированы выступления для широкой аудитории: зрители увидят театральные постановки в исполнении воспитанников довузовских учреждений Минобороны, выступление Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота им. Н. А. Римского-Корсакова «Флот и музыка» и выставку Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.





Кроме того, частью программы станет круглый стол «Военно-историческое наследие России: изучение, сохранение, продвижение в современных условиях», который пройдет в Военной исторической библиотеке Генерального штаба.





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"







