В Севастополе прошел форум «Многонациональная Россия»

На площадке Севастопольской детской школы искусств состоялся форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия».



В ходе ежегодного мероприятия участники обсудили ключевые вопросы деятельности профессионального сообщества, стратегии развития и продвижения национальной культуры.





Участие в работе Форума приняли представители Министерства культуры Российской Федерации, руководители и администраторы национальных государственных коллективов, а также ведущие специалисты в области финансирования и управления культурными проектами. Для обмена опытом в сфере культуры собрались представители 42 регионов России, в том числе Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Республики Казахстан.





Центральным событием программы стало пленарное заседание «Национальное этнокультурное достояние России. Сохранение, развитие и популяризация». В рамках деловой программы прошли научно-практические и культурно-просветительские мероприятия. Спикеры сфокусировали внимание слушателей на таких актуальных темах, как маркетинговые стратегии творческих коллективов, взаимодействие со спонсорами и партнерами, технические аспекты организации гастролей, эффективное управление командой, вопросы администрирования сайтов.





Завершился Форум гала-концертом на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, где выступили коллективы из Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской области, Республики Крым, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и других регионов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России