В Калининграде прошел XXII фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

В Калининграде завершился XXII фестиваль искусств «Балтийские сезоны».



На сцене Калининградского драматического театра выступили два знаковых коллектива: Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.





Открыл программу Театр имени Ленсовета с двумя постановками: «Ромео и Джульетта» (режиссер Мария Романова) и «Чехов. Хочется жить!» (режиссер-постановщик и автор инсценировки Анджей Бубень).





Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, вернувшийся на фестиваль после 2019 года, представил спектакли «Слуга двух господ» (режиссер Юрий Муравицкий) и «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова (режиссер — художественный руководитель Театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев). Последний в 2023 году получил премию «Звезда театрала» как «Лучший спектакль. Большая форма».





Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, АНО «Фестивальная дирекция» и ФГБУК «Росконцерт». Художественный руководитель фестиваля — Давид Яковлевич Смелянский.





«Балтийские сезоны», впервые проведенные в 2004 году, уже приняли более 88 ведущих коллективов и 5 тысяч артистов, а их аудитория превысила 200 тысяч зрителей, что укрепляет статус Калининградской области как одного из театральных центров России.





Фото предоставлено организатором