Третьяковская галерея представила спецпроект в рамках выставки к 80-летию Победы

В рамках экспозиции «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» Государственная Третьяковская галерея подготовила специальный проект.





Выставка дополнена документальными материалами фотокорреспондентов ТАСС и молодых авторов, работающих в зоне СВО, передает пресс-служба галереи.



Среди авторов — Александр Река, фотокорреспондент ТАСС, освещающий события в Донбассе с самого начала конфликта в 2014 году. Он сопровождал первый гуманитарный конвой МЧС России, работал в зоне боевых действий под Дебальцево и Чернухино, на Светлодарской дуге. С начала СВО готовил репортажи об освобождении Станицы Луганской, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Кременной.





Фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин с первых дней СВО снимал ход военных действий, неоднократно попадал под обстрелы. Один из первых журналистов, кто в феврале 2024 года вошел в Авдеевку с передовыми отрядами и передал оттуда фото и видео.





Александр Полегенько, крымчанин в третьем поколении, работает и как репортер, и как мастер жанрового фото. Его работы, отобранные для расширенной экспозиции, показывают мирную жизнь Мелитополя.





Вологжанин Алексей Коновалов в журналистике с 2002 года. Был корреспондентом и ведущим на телеканале ГТРК «Вологда», работал на радио и в интернет-изданиях. С первых дней СВО освещает события на территории Херсонской и Запорожской областей. В июне 2023 года одним из первых снимал последствия разрушения Каховской ГЭС, затопленные населенные пункты. Участвовал в эвакуации жителей.





Петр Ковалев — фотокорреспондент, в работах которого тонкий взгляд художника соседствует с точностью хроникера, способного одним кадром передать дыхание эпохи. Профессиональную карьеру петербуржец начал в 2008 году. Публиковался в различных СМИ Санкт-Петербурга и ведущих мировых медиа.





Арсений Котов — фотограф-любитель. С 2015 по 2022 год объехал всю Россию и бывшие союзные республики, из каждой поездки привозя уникальные фотографии, сохраняющие память о советском прошлом. С начала СВО работал корреспондентом в городах Донбасса и публиковал репортажи про восстановление Мариуполя, Северодонецка и Соледара. Готовит к публикации книгу «Новые территории» со снимками, сделанными за время участия в СВО.









