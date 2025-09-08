В Москве пройдет десятый Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

В период с 6 сентября по 2 декабря 2025 года на сценах московских театров будет проходить юбилейный, десятый Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку».



В программе заявлено более 40 спектаклей от порядка 20 российских театров и коллективов стран СНГ.





Организатором события выступает Ассоциация музыкальных театров под руководством ее президента, народного артиста России Георгия Исаакяна.





Программа фестиваля отражает все жанровое многообразие современного музыкального театра. Зрители увидят постановки из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Республики Коми, Чувашии, а также из Белгорода, Самары, Иркутска, Нижнего Новгорода, Рязани и Челябинска.



По традиции, в афише участвуют зарубежные партнеры – Театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Национальный Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Для юных зрителей специальные показы подготовят театры Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также запланирована студенческая программа с участием воспитанников ведущих театральных вузов.





Завершится фестиваль вручением премии «Легенда» за выдающийся вклад в развитие музыкально-театрального искусства. Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря 2025 года в Большом театре России.





Фото: пресс-служба Минкультуры России