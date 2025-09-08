В Московском музее П. И. Чайковского открылась выставка «Андрей Петров. Не только кино»

В Московском музее П. И. Чайковского состоялось открытие выставки «Андрей Петров. Не только кино».



Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения знаменитого композитора.





«Сегодня этой выставкой мы открываем свой концертно-выставочный сезон в Музее музыки. Музей музыки в партнерстве с фондом сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова, с союзом композиторов России и Государственным центральным музеем кино при поддержке Министерства культуры России представляет выставку, посвященную 95-летию Андрея Павловича Петрова, выдающегося композитора, более 40 лет возглавлявшего Союз композиторов Санкт-Петербурга. Он является автором огромного количества камерных инструментальных произведений, вокальных циклов, музыки к спектаклям и более 100 кинофильмам», — рассказал на открытии директор Музея музыки Михаил Брызгалов.





Центральным элементом выставки стала реконструкция рабочего кабинета Андрея Петрова с его личными вещами, включая награды, лампу и письменный прибор. Кроме того, в числе экспонатов представлены ранние рукописи композитора, нотные издания, фотографии, документы, афиши, а также аудио- и видеозаписи спектаклей и эскизы декораций.





Как заявили организаторы, главная задача проекта — продемонстрировать многогранность творчества мастера.



Выставка будет открыта для посещения до 1 февраля 2026 года.