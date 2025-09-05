Фестиваль Абдразакова представит программу в пяти регионах

Гастрольный тур VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова приурочен к 185-летнему юбилею со дня рождения Петра Ильича Чайковского.





В 2025 году фестиваль представит свою программу в пяти новых для него регионах России. Его торжественное открытие состоялось 12 августа в Севастополе. Уже в сентябре музыкальный форум продолжит свое шествие по знаковым для русской культуры городам: Клину, Твери, Пскову и Великому Новгороду.





Кульминацией тура станет выступление 20 сентября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, где композитор провел последние годы жизни. 21 сентября концерт пройдет в Твери, а 27 сентября — в Пскове, на землях, неразрывно связанных с именем Модеста Мусоргского. Торжественное закрытие фестиваля запланировано на 28 сентября в Великом Новгороде, где родился и провел детство Сергей Рахманинов.





В концертах примут участие художественный руководитель фестиваля, народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров, а также яркие выпускники Образовательной программы фестиваля. Среди них — обладательница Гран-при Конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Севастопольского театра оперы и балета Евгений Сергеев. В Пскове к артистам присоединится Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением дирижера Алексея Репникова.





«Для нас огромная радость, что в юбилейный год Петра Чайковского мы сможем посетить места, где жили и творили великие русские композиторы. Этот тур — наш общий поклон наследию Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, которые внесли неоценимый вклад в развитие мирового оперного искусства, — поделился Ильдар Абдразаков. — И отдельно хочу сказать нашим дорогим слушателям с Дальнего Востока: мы очень ценим ваши теплые приглашения и приложим все усилия, чтобы привезти фестиваль в ваши края в будущих сезонах».









Фото: пресс-служба «Зарядья»