В Петербурге пройдет ярмарка современного искусства TPAF

В Санкт-Петербурге с 5 по 7 сентября пройдет пятая ярмарка современного искусства Third Place Art Fair (TPAF).





Местом проведения ярмарки станет особняк Гурьевых — Нарышкиных, где располагается культурное пространство «Третье место».





Организаторы отмечают рекордный интерес к событию в этом году.



«В этом году ярмарка провела самый масштабный open-call за всю историю своего существования — в отборе приняли участие 957 заявок со всей России и других стран. По его итогам в список участников вошли 85 независимых художников и объединений, работающих в самых разных медиумах: живопись, графика, керамика, скульптура, текстиль, смешанные техники и другие», — говорится в сообщении.





Центральной темой события станет концепция соавторства, которая рассматривается как фундаментальный принцип художественной среды. Согласно этому подходу архитектура исторического здания, сама экспозиция, авторы работ, коллекционеры и гости ярмарки выступают равноправными творцами единого процесса.





Гостей TPAF ждет не только осмотр экспозиции, но и насыщенная параллельная программа: лекции, публичные обсуждения и мастер-классы.







