Прилепин планирует написать продолжение романа «Тума»

Российский писатель, журналист и общественный деятель Захар Прилепин планирует написать продолжение своего романа «Тума», передает ТАСС.





Произведение «Тума» было удостоено премии в категории «Проза года» в рамках 26-го сезона национального конкурса «Книга года». Церемония награждения состоялась в день открытия 38-й Московской международной книжной ярмарки, где награду писателю вручил президент Российского книжного союза, член коллегии Министерства культуры РФ Сергей Степашин.





«Я очень рад, что получил эту награду. <…> Что касается продолжения романа, то оно будет, но должно созреть. Я не спешу, специально не тороплюсь. Тем более что сейчас я работаю над пособием по новейшей литературе - это огромная книга. Есть еще несколько дел, которые тоже ждут своего часа», — поделился Прилепин.





Сюжет книги погружает читателя в середину XVII века, период воссоединения Украины с Россией, церковного раскола и никоновских реформ. Центральной темой романа является история российского казачества. Писатель также добавил, что на конкурсе были представлены и другие близкие ему работы.



«Рядом мои замечательные товарищи, поэты Анна Ревякина и Анна Долгорева. В целом у меня настоящий праздник. Даже если бы я не получил премию, у меня было бы прекрасное настроение, ведь все сложилось хорошо. На конкурсе представлено много книг, к которым я имею отношение. В том числе моего издательства "КПД", — заключил он.





Национальный конкурс «Книга года» с 2021 года проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Его ключевые задачи — поддержка отечественных издателей, поощрение высоких стандартов книгоиздания и продвижение культуры чтения.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"