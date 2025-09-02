В 70 регионах России примут меры для поддержки креативных индустрий

Более десяти субъектов Российской Федерации официально присоединятся до конца текущего года к реализации мер по поддержке креативных индустрий, в результате чего их общее число достигнет 70.



Об этом в кулуарах севастопольского форума «Истоки» сообщила сенатор, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина, передает ТАСС.





По словам парламентария, соглашения о внедрении методических рекомендаций по развитию креативных индустрий уже подписаны с 58 регионами.



«Уже 58 регионов подписали соглашения по внедрению методических рекомендаций по развитию креативных индустрий, до конца года это будет еще 12 — то есть, к концу года будем иметь 70 регионов, которые системно, на уровне правительства занимаются поддержкой и развитием креативных индустрий. <...> [Речь идет] о внедрении методических рекомендаций, которые разработало Агентство стратегических инициатив по развитию креативных индустрий в регионах», — сказала Щетинина.





Сенатор уточнила, что документ содержит комплексный план действий для властей и инициативных групп, включая алгоритмы запуска креативной экономики, меры поддержки, организационные советы и перечень экспертов.





Как отметила сенатор, одним из ключевых пунктов этих рекомендаций является создание региональных стратегий.



«Один из пунктов вот этой дорожной карты, методических рекомендаций — это разработка собственной региональной стратегии. И, например, Нижегородская область сделала это [начала внедрять методрекомендации АСИ] довольно давно, и [стратегия] уже есть, сейчас идет над региональным законом [по поддержке креативных индустрий]. Регионы идут на это, потому как в стране стоит такая задача — развитие креативной экономики, и наш президент даже говорил, что возможно создание такого нацпроекта», — добавила сенатор.







