Фильм «Мечты» Дага Йохана Хаугеруда взял главный приз Берлинале

Фильм режиссера Дага Йохана Хаугеруда «Мечты» получил главный приз — «Золотого медведя» на 75-м Берлинском международном кинофестивале.





Торжественная церемония награждения прошла в субботу. Картина «Мечты» завершает трилогию Хаугеруда, посвященную исследованию природы любви. Сюжет рассказывает о девушке, которая влюбляется в своего учителя и выражает свои чувства через дневник.





Приз Большого жюри присудили фильму «Голубая тропа» режиссера Габриэля Маскаро из Бразилии. Специальное упоминание жюри получил фильм «Послание» Ивана Фунда из Аргентины. Награда за лучшую режиссуру досталась Хуо Менгу за его картину «Жить на этой земле».





«Серебряный медведь» за лучший сценарий достался Раду Жуде за фильм «Континенталь 25» из Румынии.





Актриса Роуз Бирн удостоена «Серебряного медведя» за лучшую главную роль за фильм «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» режиссера Мэри Бронштейн.





Эндрю Скотт получил «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана за фильм «Голубая луна» Ричарда Линклейтера.





Люсиль Хадзихалилович получила «Серебряного медведя» за выдающийся творческий вклад за фильм «Ледяная башня».





В основном конкурсе фестиваля участвовали фильмы из США, Китая, Мексики, Южной Кореи, Германии и других стран. Жюри в этом году возглавлял режиссер Тодд Хейнс.





Берлинский кинофестиваль, проводимый с 1951 года, является одним из самых престижных киносмотров наряду с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Его главный приз — «Золотой медведь».









Фото: Pixabay.com