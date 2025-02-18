Во ВГИКе стартовала неделя показа посвященных СВО документальных фильмов

С 17 по 23 февраля в Москве проходит неделя показа документальных фильмов, посвященных специальной военной операции (СВО). Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России, Госдумы и Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». В программе представлены такие картины, как «Донбасс. Близкие люди», «Мариуполь. Голоса», «Министерство биологической войны», «Цветы под градом», «Будем жить», «Военкоры», «Фильм о железном человеке» и другие.





Кинопоказы открылись в киноконцертном зале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) фильмом «Наши герои», который стал лауреатом премии правительства РФ в области культуры за 2024 год. Этот проект реализован совместно ВГИКом, партией «Единая Россия» и Фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».





На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости, среди которых заместитель министра культуры Сергей Першин, заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, ректор ВГИКа Владимир Малышев, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов, народный артист Российской Федерации Александр Михайлов и президент Фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев.





В фойе киноконцертного зала также открылась выставка донецкого кузнеца Виктора Михалева под названием «Эхо войны». Экспонаты созданы из остатков боевого оружия и боеприпасов, собранных на фронтах СВО. Кроме того, представлена фотовыставка работы Мити Сергеева, военного корреспондента и фотографа, который добровольно ушел на фронт.





Посмотреть фильмы можно на сайте Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, а также на киноплощадках «Иллюзион», «Москино» и «Росгвардии». Во ВГИКе показы проходят ежедневно до 23 февраля. Организаторами проекта выступают Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, Фонд кино и Госфильмофонд России.









Фото: Минкультуры России