Питчинг документального кино пройдет в Москве 26 марта

В рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия» 26 марта 2025 года пройдет питчинг документальных проектов. На мероприятии представят 12 лучших работ, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.





Президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд отметил , что в этом году организаторы решили внедрить образовательную программу, нацеленную на развитие навыков публичных презентаций и проведение открытого питчинга. Он подчеркнул, что цель заключается не только в демонстрации лучших документальных фильмов, но и в поддержке режиссеров и развитии документального кино в стране.





Питчинг предоставит возможность как начинающим авторам, так и опытным профессионалам представить свои проекты продюсерским компаниям и ведущим стриминговым сервисам. Общий призовой фонд составит 800 тыс. рублей. В жюри войдут представители киноиндустрии, телевидения, культуры, искусства, а также члены общественных организаций. Заявки на участие можно подать до 15 марта включительно.









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