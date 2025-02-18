Ярмарка искусства 1703 объявила состав экспертного совета.



В совет вошли известные искусствоведы, галеристы и кураторы. Эксперты будут оценивать заявки после окончания open call и определят итоговый список участников.





Ярмарка проходит в Санкт-Петербурге с 2022 года при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и центрального выставочного зала «Манеж». Она включена в программу фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны».





В этом году ярмарка объединяет профессионалов и любителей современного искусства, предоставляя возможность познакомиться с новыми тенденциями и открытиями в мире искусства. В зависимости от концепции стенда и специфики произведений участники могут выбрать одну из четырех секций: «Основа», «Алгоритм», «Проект» или «Материал».





Участие в ярмарке бесплатное для галерей, а распределение стендов равной площади происходит случайным образом, независимо от опыта, статуса и финансовых возможностей.





В ярмарке могут принять участие не только галереи, но и художественные объединения и платформы, работающие с новыми медиа. Организаторы надеются, что новый сезон ярмарки станет ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и привлечет внимание к современному искусству.









Фото предоставлено организатором