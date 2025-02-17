В парке «Зарядье» в 2024 году побывало рекордное число посетителей

В 2024 году парк «Зарядье» посетили более 12,5 миллиона человек, что стало рекордным показателем, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



В парке прошли разнообразные мероприятия, включая обзорные и тематические экскурсии, исторические и ландшафтные прогулки, а также выставки и крупные городские события.





Среди значимых событий — форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который привлек более 2,1 миллиона посетителей, включая иностранных гостей. В рамках форума на территории парка была организована тематическая площадка «Культурный город», где выступили более 4,5 тысячи артистов, включая 31 оркестр.





В июне в «Зарядье» состоялся Московский джазовый фестиваль, организованный Фондом Игоря Бутмана. Концерты фестиваля посетили почти 34 тысячи зрителей, а онлайн-трансляции привлекли еще 270 тысяч человек.





Летом парк стал площадкой для фестиваля «Театральные выходные», посвященного творчеству известных писателей и поэтов. В мероприятиях приняли участие ведущие творческие коллективы, включая симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и театры «Новая опера», «Эрмитаж» и другие. Концерты и онлайн-трансляции фестиваля привлекли около 400 тысяч зрителей.





Выставки в «Зарядье» охватили различные экспозиционные площадки, включая арт-пространство «Паркинг Галерея», подземный музей, Старый Английский Двор и зал в павильоне «Медиацентр». За год посетители смогли увидеть картины и скульптуры известных художников, костюмы и реквизит из кинофильмов, фотографии и видеоматериалы со всего мира и многое другое.





Интерес к выставкам в парке значительно вырос: по сравнению с 2023 годом их посещаемость увеличилась втрое, достигнув более 470 тысяч человек в 2024 году.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы