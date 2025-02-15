В Москве появились новые площадки проекта «Искусство в метро»

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена появились новые площадки проекта «Искусство в метро», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Отмечается, что благодаря открытию новых трех площадок художников за работой смогут увидеть пассажиры девяти станций метро.



Площадки размещены на станциях «Сокольники», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект».



«Во втором сезоне проекта „Искусство в метро“ пассажиры могут увидеть художников за работой уже на девяти площадках. Мы внимательно подходим к их выбору. Оцениваем не только архитектурную привлекательность, но и само пространство, чтобы художники не создавали препятствий для пассажиров. Мы развиваем столичное метро как культурное пространство по задаче Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.







