В Еврейском музее в Москве открылась библиотека современного искусства

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялось торжественное открытие библиотеки современного искусства, сообщает ТАСС.





Основу коллекции составили книги куратора и искусствоведа Иосифа Бакштейна, переданные музею его вдовой, арт-критиком Кэти Дипвелл. В библиотеке представлены тематические издания, такие как каталоги выставок, биеннале, ярмарок, а также периодика и литература по истории и теории искусства, кураторству и художественным практикам на русском и иностранных языках.





Перед открытием библиотеки состоялся разговор с ведущими экспертами в области искусства.



«Надеюсь, что с помощью открытия библиотеки Иосифа Марковича Бакштейна, людям, которые неравнодушны к современному искусству, мы сохраним время и дадим максимальное количество информации на эту тему. Поэтому я призываю всех приходить, взаимодействовать с книгами, полюбить их, читать, тратить на это свое время. Это действительно ваш личный капитал, и любовь всегда с вами», — приводит агентство слова исполнительного директора музея Кристины Краснянской.



Директор отметила, что библиотека насчитывает 4 тысячи книг и выразила надежду, что в ближайший год они будут полностью описаны.





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