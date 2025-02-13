Лауреаты конкурса Чайковского сыграют его фортепианные концерты 27 февраля

27 февраля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки прозвучат все фортепианные концерты Петра Чайковского. Исполнителями станут лауреаты конкурса имени Чайковского — Александр Лубянцев и Сергей Давыдченко. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Александр Лубянцев исполнит Первый концерт композитора, в то время как Сергей Давыдченко представит Второй концерт и одночастный Третий концерт. Произведения прозвучат в сопровождении оркестра «Академия Русской Музыки», под управлением дирижера Ивана Никифорчина.





Сергей Давыдченко, обладатель золотой медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, после своей победы активно выступает как солист, так и с известными музыкальными коллективами. Пианист также принимает участие в различных фестивалях, среди которых AMMERSEErenade в Германии, «Звезды на Байкале», «Рождественские встречи», «Мариинский» и Всемирный фестиваль молодежи. Александр Лубянцев стал лауреатом третьей премии на XIII Международном конкурсе, а на XIV конкурсе в 2011 году получил специальный приз критиков.









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