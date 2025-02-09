Актер Том Круз потерял сознание при выполнении трюка

Американский актер Том Круз потерял сознание во время выполнения трюков на съемках фильма «Миссия: невыполнима. Финальная расплата».



По словам актера, инцидент произошел из-за нехватки кислорода, так как трюк выполнялся на большой высоте. Во время движения самолета актеру по сценарию необходимо было высунуться из кабины самолета.



«Бывали моменты, когда я терял сознание и не мог вернуться в кабину пилота», — приводит слова актера издание Empire.



В фильмах франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз поднимался на небоскреб Бурдж-Халифа, прыгал со скалы на мотоцикле, цеплялся за крышу движущегося поезда. Все трюки актер выполнял самостоятельно.



По словам режиссера Кристофера МакКуорри, в новой части трюки становятся еще более «безумными».



Восьмой фильм франшизы планируется к выходу 23 мая 2025 года.









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