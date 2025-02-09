Актер Том Круз потерял сознание при выполнении трюка

Актер Том Круз потерял сознание при выполнении трюка

09.02.2025

Американский актер Том Круз потерял сознание во время выполнения трюков на съемках фильма «Миссия: невыполнима. Финальная расплата».

По словам актера, инцидент произошел из-за нехватки кислорода, так как трюк выполнялся на большой высоте. Во время движения самолета актеру по сценарию необходимо было высунуться из кабины самолета.

«Бывали моменты, когда я терял сознание и не мог вернуться в кабину пилота», — приводит слова актера издание Empire.

В фильмах франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз поднимался на небоскреб Бурдж-Халифа, прыгал со скалы на мотоцикле, цеплялся за крышу движущегося поезда. Все трюки актер выполнял самостоятельно.

По словам режиссера Кристофера МакКуорри, в новой части трюки становятся еще более «безумными».

Восьмой фильм франшизы планируется к выходу 23 мая 2025 года.


Фото: кадр видео