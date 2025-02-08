В Российской академии художеств откроется выставка «Сергей Есенин. Бесконечная легенда»

Российская академия художеств и Воронежский народный музей Сергея Есенина представят выставку «Сергей Есенин. Бесконечная легенда».



Проект приурочен к 130-летию со дня рождения писателя. В экспозицию войдут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры современных художников на тему творчества Есенина. Дополнят выставку уникальные предметы и издания, связанные с жизнью поэта.



Выставка откроется 25 февраля в Галерее искусств Зураба Церетели, ее основу составят работы из художественного фонда музея, который пополняется благодаря «Есенинским пленэрам» в Коснтантиново Рязанской области, на родине поэта.



Выставка будет работать до 20 апреля 2025 года.









Фото: Российская академия художеств