Урсуляк и Безруков получили премии «Золотой орел» за лучшие роли

Актер Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» за выдающуюся мужскую роль в фильме «Воздух», режиссером которого является Алексей Герман-младший. Награда за лучшую женскую роль досталась Александре Урсуляк, исполнившей главную роль в картине «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова. Об этом сообщает ТАСС.

В номинации «Лучшая женская роль на телевидении» победила заслуженная артистка России Виктория Исакова, сыгравшая главную роль в сериале «Я не могу без тебя». Режиссером картины выступил ее супруг Юрий Мороз, а награду вручала заслуженная артистка России Дарья Мороз.





Награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на телевидении получил Александр Устюгов за свою работу в проекте «Столыпин». Актер не смог присутствовать на церемонии, поэтому статуэтку получил режиссер фильма Алексей Андрианов.