Урсуляк и Безруков получили премии «Золотой орел» за лучшие роли

31.01.2025
Актер Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» за выдающуюся мужскую роль в фильме «Воздух», режиссером которого является Алексей Герман-младший. Награда за лучшую женскую роль досталась Александре Урсуляк, исполнившей главную роль в картине «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония награждения проходит 31 января на киностудии «Мосфильм». Приз за лучшую мужскую роль второго плана посмертно вручили
Роману Мадянову за его работу в фильме «Любовь Советского Союза», созданном Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. Награду вместо покойного актера, который ушел из жизни 25 сентября 2024 года в возрасте 62 лет, получил его сын.
В номинации «Лучшая женская роль на телевидении» победила заслуженная артистка России Виктория Исакова, сыгравшая главную роль в сериале «Я не могу без тебя». Режиссером картины выступил ее супруг Юрий Мороз, а награду вручала заслуженная артистка России Дарья Мороз.
Награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на телевидении получил Александр Устюгов за свою работу в проекте «Столыпин». Актер не смог присутствовать на церемонии, поэтому статуэтку получил режиссер фильма Алексей Андрианов.
Фото: YouTube