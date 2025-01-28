Ольга Любимова встретилась с премьером Бахрейна Хамадом Ибн Исой Аль Халифа

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с Наследным принцем Бахрейна, премьер-министром Королевства Салманом Ибн Хамадом Ибн Исой Аль Халифа. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По итогам работы в рамках Межправительственной комиссии у сторон налажен конструктивный диалог, намечены четкие планы дальнейших действий по всем ключевым направлениям.





«Среди главных вопросов текущей повестки двусторонних отношений — торговля и инвестиционное сотрудничество. Интерес к развитию партнерских связей с Королевством проявляют российские компании в самых разных сферах: от строительства и авиационной промышленности до информационных технологий», — поделилась Ольга Любимова.





По словам министра, налажен высокий уровень взаимодействия между Россией и Бахрейном в области энергетики. В рамках формата «ОПЕК-плюс» странам удается приходить к консенсусу по важнейшим вопросам глобальной энергетической повестки.





Ольга Любимова подтвердила, что расширяется сотрудничество по парламентской линии. В сентябре делегация Королевства приняла участие в четвертом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, а несколько недель назад сенатор Галина Карелова посетила мероприятия Международного женского экономического форума в Бахрейне.





Министр отметила огромный потенциал для развития связей в гуманитарной сфере: туризм, спорт, образование, наука и, конечно же, культура. Накануне гала-концертом Мариинского театра в Манаме открылись масштабные «Русские сезоны», напомнила Ольга Любимова. В ноябре в России с успехом прошли Дни культуры Бахрейна. Министр подчеркнула, что у двустороннего сотрудничества большие перспективы.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой