Более 300 учреждений поучаствовали в акции «Искра надежды» Музея Победы

К памятной акции Музея Победы «Искра надежды» присоединились более 300 учреждений, передает пресс-служба музея.



Акция прошла 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие прошло в онлайн- и офлайн формате.



«Тысячи человек по всей России в день 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда почтили память жителей и освободителей непокоренного города минутой молчания и зажгли „искры“ — бенгальские огни и свечи», — рассказали в Музее Победы.



Музей Победы на Поклонной горе традиционно стал центральной площадкой проведения акции. Флешмоб поддержали представители Федеральной налоговой службы, Следственного комитета РФ, прокуратуры, активисты, волонтеры различных движений, студенты.



Онлайн к акции присоединились более двух миллионов человек, в том числе более 70 учреждений, участвующих в проекте «Территория Победы».





Фото: пресс-служба Музея Победы