В Музее Победы состоится премьера фильма «Город-герой Ленинград»

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 27 января пройдет эксклюзивный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград», передает пресс-служба Музея Победы.



Документальная лента, созданная в начале 2024 года для одноименной выставки в Санкт-Петербурге, будет представлена к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фильм рассказывает о стойкости, мужестве и несгибаемой воле жителей города.





Специальными гостями показа станут директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, режиссер Антон Оконешников, директор Александринского театра Александр Малич и другие. Антон Оконешников поделился, что для команды это был уникальный опыт создания фильма-выставки, где средствами неигрового кино создатели стремились передать атмосферу выставки и позволить зрителям эмоционально погрузиться в представленные истории.





Фильм-выставка «Город-герой Ленинград» объединяет архивные кадры кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, а также драматургию и сценографию выставки. В основу сюжета лег аудиоспектакль, специально написанный для проекта. В фильме звучат голоса известных актеров: Нины Усатовой, Сергея Мардаря, Евгении Фадеевой, Ярослава Гребельного и Ивана Жукова.





С 27 по 31 января зрители смогут увидеть фильм на площадках музеев-партнеров проекта «Территория Победы» и Всероссийской ассоциации патриотического туризма. Кроме того, 29 января показ состоится в кинотеатре студии «Ленфильм».





Фото: пресс-служба Музея Победы