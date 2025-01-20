Открыт прием заявок на соискание премии «Душа России»

Открыт прием заявок на соискание премии «Душа России»

20.01.2025

Стартовал прием заявок на соискание премии Минкультуры России «Душа России».

Премия присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса, мастерам народного декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Премия вручается за вклад в развитие народного творчества, выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и активную просветительскую и педагогическую деятельность.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что премия «Душа России» является свидетельством «нашего искреннего признания всем тем талантливым и неравнодушным к культуре и истории нашей страны людям, которые своим трудом не только сохраняют уникальные традиции народов России, но и делают их популярными среди молодых поколений».

Премия вручается в номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».