Открыт прием заявок на соискание премии «Душа России»

Стартовал прием заявок на соискание премии Минкультуры России «Душа России».



Премия присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса, мастерам народного декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.



Премия вручается за вклад в развитие народного творчества, выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и активную просветительскую и педагогическую деятельность.



Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что премия «Душа России» является свидетельством «нашего искреннего признания всем тем талантливым и неравнодушным к культуре и истории нашей страны людям, которые своим трудом не только сохраняют уникальные традиции народов России, но и делают их популярными среди молодых поколений».



Премия вручается в номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».