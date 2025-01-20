Ушел из жизни шестикратный номинант на «Оскар» Роберт Верралл

На 98-м году жизни скончался канадский аниматор, режиссер и продюсер Роберт Верралл.



О кончине кинематографиста сообщает издание Animation Magazine.



«Национальный совет по кинематографии Канады (NFB) поделился новостью о смерти Роберта Верралла. Опытный аниматор, режиссер и кинопродюсер скончался в Монреале 17 января в возрасте 97 лет», — указано в сообщении.



Роберт Верралл родился в Торонто 13 января 1928 года. За многолетнюю карьеру Верралла его работы получали премии BAFTA, были отмечены на Каннском, Венецианском фестивалях. Автор также шестикратно номинировался на «Оскар».



Верралл выступил продюсером фильмов «Ходьба», «Бумсвилль», «Горячая штучка», «Пропагандистское послание» и других.









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