Режиссер Сокуров назвал Линча главной любовью молодых русских кинематографистов

Кинорежиссер Александр Сокуров высказал мнение о том, что американский режиссер и сценарист Дэвид Линч стал главной любовью молодых русских кинематографистов и поклонников кино. Он поделился своими размышлениями в беседе с ТАСС.





Сокуров отметил , что Линч занимает особое место в сердцах русской молодежи, назвав его «королем» и «царем» среди режиссеров. Он подчеркнул, что творческий стиль Линча пользовался популярностью и был высоко оценен как кинематографистами, так и любителями кино в России.





За свою долгую карьеру Линч создал 10 полнометражных фильмов, многие из которых, в том числе «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980), «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986) и «Дикие сердцем» (Wild at Heart, 1990), приобрели статус классики. Широкой публике он стал известен благодаря мистическому сериалу «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990–2017). Линч получил множество наград за свои заслуги в кино, включая премию «Оскар», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.





Дэвид Линч скончался 16 января, всего за четыре дня до своего 79-го дня рождения. В прошлом году у него диагностировали эмфизему легких.









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