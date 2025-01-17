Умер проректор Щукинского института Андрей Беликов

Московский академический театр сатиры сообщил о смерти Андрея Беликова, талантливого художника и сценографа. Он прославился благодаря созданию декораций к спектаклю «Ночь ошибок» и находился в предвкушении новых творческих свершений, собираясь работать над оформлением премьеры «Скупой, или Школа лжи».





Андрей Николаевич также занимал должность проректора Театрального института имени Бориса Щукина, где отвечал за международные связи, творческую деятельность, а также информационную и социальную политику.





В театре выразили свои глубочайшие соболезнования семье художника, оставшейся после его ухода. Кроме того, руководство театра приняло решение направить средства от спектакля «Маленький принц», показанного 12 января на «Прогресс Сцене Армена Джигарханяна», семье Беликова.





Причины и обстоятельства по поводу смерти художника пока не раскрыты.









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