Умер режиссер «Твин Пикс» и старой «Дюны» Дэвид Линч

На 79-м году жизни скончался знаменитый голливудский режиссер, сценарист и продюсер Дэвид Линч. Семья режиссера сообщила о его смерти в официальном заявлении, в котором выразила глубокое сожаление и попросила о приватности в это трудное время. Родственники отметили, что мир утратил удивительного художника, который всегда говорил о важности сосредоточенности на позитивных вещах.





Линчу 20 января 2025 года исполнилось бы 79 лет. Он прославился как создатель культового телесериала «Твин Пикс», который вышел в 1990 году. Проект стал основой для художественного фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь», выпущенного в 1992 году, а также для нового сезона, который вышел в 2017 году.





Дэвид Линч получил четыре номинации на премию «Оскар» и снял такие знаковые фильмы, как «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Его уникальный стиль в кино стал настольной моделью, которая получила название «линчевский». Также в карьере Линча можно отметить фильм «Дюна» 1984 года, где сыграли Кайл Маклаклан, Патрик Стюарт и Стинг. Эту работу режиссер считал своей наименее удачной.









Фото: YouTube