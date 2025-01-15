В Российской академии художеств пройдет выставка «Традиции живая нить»

15.01.2025
Российская академия художеств представит выставку творческих работ учащихся Детской художественной школы № 1 им. В. А. Серова «Традиции живая нить».
Выставка откроется 21 января и будет приурочена к 90-летию первой художественной школы города Москвы.
В экспозицию войдут более 40 живописных и графических работ разных лет.
Организаторы отмечают, что ДХШ № 1 воспитала многие поколения талантливых мастеров, которые являются гордостью страны. Среди самых известных выпускников — народный художник РСФСР и действительный член Академии художеств СССР Дмитрий Бисти, народный художник СССР и действительный член РАХ Олег Комов, народный художник РФ и академик РАХ Александр Рукавишников и другие.
В течение многих лет учащиеся школы становятся лауреатами и стипендиатами различных творческих конкурсов и фестивалей искусств. Преподаватели, ученики и выпускники школы продолжают сохранять традиции, заложенные старшим поколением.
Фото предоставлено организатором