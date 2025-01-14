The Hatters дали бесплатный концерт в Красноярске

11 января на Центральной набережной Красноярска прошел бесплатный концерт группы The Hatters в рамках закрытия фестиваля «Волшебный лед Сибири». Выступление состоялось вечером после награждения победителей конкурса и собрало большое количество зрителей, заполнивших всю набережную.





Некоторые посетители отметили неудачный выбор места для концерта, так как не все желающие могли разместиться, и, по их словам, качество звука оставляло желать лучшего. Мнения о выступлении разделились: зрители подчеркивали как положительные, так и отрицательные моменты, пишет «Проспект Мира».





Одни отмечали высокое качество инструментальной части и хореографии номеров, подчеркивая, что каждый номер был тщательно отрепетирован. Вокальную часть некоторые зрители раскритиковали.





Другие зрители обратили внимание на значительное количество людей на набережной, выразив, что пробраться сквозь толпу было очень сложно. Тем не менее, они нашли место, откуда открывался хороший вид на сцену. Впечатления от концерта у зрителей оказались смешанными.









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