В Голливуде ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за пожаров в Калифорнии

В Голливуде ввели запрет на съемки сериалов и фильмов в связи с продолжающимися лесными пожарами в Калифорнии. Издание RTVI опубликовало список проектов, которые временно приостановлены.





На паузе оказались такие сериалы, как «Фоллаут», «Третий лишний», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Паук-Нуар», «Анатомия страсти», а также «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало».





Кроме того, приостановлены съемки полнометражных фильмов. В их число вошли «Неукротимый», «Человек-волк», «Снова в деле», «Совершенный незнакомец» и другие крупные проекты.









Фото: Rutube