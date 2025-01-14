У стен Музея Победы пройдет вахта Почетного караула

У стен Музея Победы 15 января пройдет первая в 2025 году вахта Почетного караула, передает пресс-служба учреждения.





В этот день почетную обязанность нести вахту будут выполнять кадеты Первого Московского кадетского корпуса.





В музее рассказали, что кадеты тщательно готовятся к предстоящему событию — отрабатывают смену часовых, выполнение команд разводящих, маршруты движения караульных и строевую подготовку. Особое внимание уделяется отработке церемониального шага.





Все желающие смогут наблюдать за сменой Почетного караула. В 10:00 разводящий выставит первую смену часовых, состоящую из двух человек с автоматами в положении «на грудь». Смена будет происходить каждые 20 минут.





Для участников мероприятия будет организована экскурсия по Музею Победы. Завершится экскурсия просмотром светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе» в Зале Славы.





Акция пройдет в рамках образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Проект, инициированный Кадетским движением столицы, был запущен в сентябре 2017 года при поддержке департамента образования города Москвы и Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы