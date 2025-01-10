Ольга Любимова и директор «Архангельского» Задорожный обсудили ход реставрации дворца

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с генеральным директором музея-заповедника «Архангельское» Вадимом Задорожным. Подробности она сообщила в Telegram-канале.





Основной темой обсуждения стал ход реставрации главного здания музея — дворца, поделилась министр. Особое внимание стороны уделили вопросам приспособления обширной территории заповедника. Большой популярностью пользуется уже действующий кинозал.





«Дальнейшее развитие должен получить выставочный комплекс «Архангельского», а также концертно-театральное и спортивное направления. В музее будет открыт детский центр. Кроме того, в числе идей — организация видовых площадок, экотропы, катка в зимнее время», — написала Ольга Любимова.





По ее словам, за последние годы посещаемость «Архангельского» заметно увеличилась. Заповедник превратился в любимое место прогулок как москвичей и жителей Подмосковья, так и туристов из разных регионов страны. Министр выразила уверенность в том, что популярность музея будет только расти.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой