Запись спектакля «Щелкунчик» во «ВКонтакте» посмотрели 8 млн человек

Запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского в хореографии Юрия Григоровича, поставленного под руководством Валерия Гергиева, набрала более 8 миллионов просмотров в социальной сети «ВКонтакте».



Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства культуры Российской Федерации.





В новогодние праздники российские зрители, в том числе из новых регионов страны, смогли увидеть запись спектакля «Щелкунчик» в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция также была доступна для зрителей из других стран.





Видеозапись спектакля, размещенная в официальном сообществе Большого театра, уже набрала более 8 160 000 просмотров.





Кроме того, трансляция балета была организована в исторических парках Москвы и других регионов в рамках проекта «Россия — моя история». Увидеть «Щелкунчика» смогли жители Мелитополя, Махачкалы, Пятигорска, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Твери и Якутска.





Также постановка была впервые представлена в прямом эфире в кинотеатрах по всей стране. Трансляция балета прошла с большим успехом.









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