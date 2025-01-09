«Волшебник Изумрудного города» стал самым продаваемым детским произведением в праздники

Сказочная повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» оказалась самым продаваемым детским литературным произведением в новогодние праздники 2025 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба книжной сети «Читай-город».





Согласно данным продавцов, в праздничные дни реализовали более 5 тысяч экземпляров первой части цикла «Волшебник Изумрудного города», что составляет четверть от общего числа продаж за весь 2024 год, когда книга была продана в количестве 27 тысяч экземпляров.





Интерес к циклу об Изумрудном городе в 2025 году увеличился на 30% по сравнению с предыдущим периодом, а продажи первой книги показали четырехкратный рост по сравнению с январскими праздниками 2024 года. Повышение спроса связано с недавней экранизацией — премьера фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» состоялась 1 января 2025 года. Кроме того, издание повести с кинообложкой, выпущенное ко дню премьеры, купили более 2,5 тысячи раз. Это позволило книге занять место в пятерке самых популярных произведений новогодних праздников, опередив таких лидеров, как «К себе нежно» и «Чебурашка». Представители «Читай-города» подчеркивают, что это стал самый значительный скачок продаж первоисточника после экранизации.





Согласно информации, экранизация литературных произведений часто приводит к росту интереса к оригинальным текстам. Например, после выхода фильма «Чебурашка» продажи книги Эдуарда Успенского удвоились, а новеллизация Анны Масловой, выпущенная после экранизации, заняла позицию в топ-10 2023 и 2024 годов. Экранизация произведения Кира Бурлычева «Сто лет тому вперед», выпущенная в 2024 году, также значительно увеличила продажи оригинала, показав рост на 85% в первую неделю после премьеры по сравнению с предыдущим годом.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва