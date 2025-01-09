Оркестр и хор Мариинского театра дадут серию концертов в «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» пройдет серия концертов, посвященных шедеврам симфонической музыки.





Оркестр и хор Мариинского театра выступят с 13 по 15 января под управлением маэстро Валерия Гергиева, передает пресс-служба площадки.





В программу вечера 13 января вошли «Пасторальная» симфония № 6 фа мажор Людвига ван Бетховена, а также симфония № 4 ми минор Иоганнеса Брамса. 14 января программу начнет вступление и сцена «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, после чего прозвучит симфония № 8 до минор Антона Брукнера. 15 января зрителей ждет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.





Выступления пройдут при поддержке департамента культуры города Москвы.



Фото: пресс-служба "Зарядья"